Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke," İlçemiz Hükümet Konağı yapımı ihalesi gerçekleşmiştir. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. Emeklerinden dolayı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu , Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan , İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler , İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz , Genel Sekreterimiz Murat Koyak, Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız ile emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Arif Teke, Altıntaş, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Altıntaş'a yeni Hükümet Konağı - Son Dakika

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