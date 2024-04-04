Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı

Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı. Tunç, mazbatasını alarak göreve başladı.

04.04.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı.

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Tunç, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikte geldiği Belediye Hizmet Binası önünde MHP ilçe yöneticileri, belediye personeli, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından makamda gerçekleşen törende Arif Teke belediye başkanlığı görevini Hikmet Tunç'a devretti.

Milletvekili Ahmet Erbaş, eski ve yeni belediye meclisi üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Hikmet Tunç, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Arif Teke'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. Arif Teke, Başkan Hikmet Tunç'a başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hikmet Tunç, Arif Teke, Altıntaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
    17:14 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

  • Samsun Emniyet Müdürlüğü, 2 Bin 666 Araça 6 Milyon 428 Bin 751 TL Para Cezası Uyguladı
    17:13 Samsun Emniyet Müdürlüğü, 2 Bin 666 Araça 6 Milyon 428 Bin 751 TL Para Cezası Uyguladı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.

  • Samsun, büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il oldu
    17:13 Samsun, büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il oldu

    Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mazbatasını alarak yaptığı açıklamada, Samsun'un büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il olduğunu belirtti. Doğan, 5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.

  • Muhammet Sunar, Palandöken Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    17:12 Muhammet Sunar, Palandöken Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    Muhammet Sunar, 31 Mart seçimlerinde yeniden Palandöken Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle alan Sunar, hizmet ve eser siyasetini devam ettireceklerini belirtti. Sunar, Palandökenlilere teşekkür ederek, 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

  • Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi
    17:11 Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

    AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı. Aşgın, mazbatasını alarak herkesi kucaklayarak görevini sürdüreceğini belirtti. Çorum'a faydalı işler yapmanın önemine vurgu yapan Aşgın, sevgi, erdem, doğruluk ve dürüstlüğün önemine dikkat çekti. Aşgın, halkla birlikte iyi ve kötü günlerde olacağını ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.

  • CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı göreve başladı
    17:11 CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı göreve başladı

    CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, göreve başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende konuşarak 16 belediye başkanı olarak birlik beraberlik içinde hizmet edeceklerini belirtti. Odabaşı ise Gölbaşı'na hizmet etmek için seçildiklerini ve vatandaşlara hizmetin önemli olduğunu vurguladı.

  • Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Göreve Başladı
    17:09 Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Göreve Başladı

    Aydın'ın Germencik ilçesinde CHP'nin adayı olarak seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı. Zencirci, görevi devraldığı eski başkan vekiline teşekkür ederek, herkese eşit mesafede hizmet edeceğini belirtti.

  • AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını aldı
    17:07 AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını aldı

    AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Ali Murat Bucak, ilçe seçim kurulunda mazbatasını aldı. Bucak, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek tüm siyasi partilere ve ailelere sağladıkları sükunetten dolayı teşekkür etti. Daha yaşanabilir bir Siverek için çalışacaklarını dile getirdi.

  • Gölbaşı'nda CHP'li Yakup Odabaşı mazbatasını aldı
    17:07 Gölbaşı'nda CHP'li Yakup Odabaşı mazbatasını aldı

    Gölbaşı'nda yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Yakup Odabaşı, mazbatasını aldı. Odabaşı, yaptığı konuşmada görevi teslim eden ve alanın gönül rahatlığı içinde olması gerektiğini belirtti.


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:29 CHP, Hatay’da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900’lerden 2 bin 735’e kadar düştü CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:11 FIFA dünya sıralaması güncellendi Türkiye 5 basamak birden geriledi FIFA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye 5 basamak birden geriledi
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 17:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement