Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı.

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Tunç, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikte geldiği Belediye Hizmet Binası önünde MHP ilçe yöneticileri, belediye personeli, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından makamda gerçekleşen törende Arif Teke belediye başkanlığı görevini Hikmet Tunç'a devretti.

Milletvekili Ahmet Erbaş, eski ve yeni belediye meclisi üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Hikmet Tunç, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Arif Teke'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. Arif Teke, Başkan Hikmet Tunç'a başarılar diledi. - KÜTAHYA