31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı.
Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Tunç, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikte geldiği Belediye Hizmet Binası önünde MHP ilçe yöneticileri, belediye personeli, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından makamda gerçekleşen törende Arif Teke belediye başkanlığı görevini Hikmet Tunç'a devretti.
Milletvekili Ahmet Erbaş, eski ve yeni belediye meclisi üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Hikmet Tunç, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Arif Teke'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. Arif Teke, Başkan Hikmet Tunç'a başarılar diledi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç Göreve Başladı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mazbatasını alarak yaptığı açıklamada, Samsun'un büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il olduğunu belirtti. Doğan, 5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.
Muhammet Sunar, 31 Mart seçimlerinde yeniden Palandöken Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle alan Sunar, hizmet ve eser siyasetini devam ettireceklerini belirtti. Sunar, Palandökenlilere teşekkür ederek, 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı. Aşgın, mazbatasını alarak herkesi kucaklayarak görevini sürdüreceğini belirtti. Çorum'a faydalı işler yapmanın önemine vurgu yapan Aşgın, sevgi, erdem, doğruluk ve dürüstlüğün önemine dikkat çekti. Aşgın, halkla birlikte iyi ve kötü günlerde olacağını ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.
CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, göreve başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende konuşarak 16 belediye başkanı olarak birlik beraberlik içinde hizmet edeceklerini belirtti. Odabaşı ise Gölbaşı'na hizmet etmek için seçildiklerini ve vatandaşlara hizmetin önemli olduğunu vurguladı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde CHP'nin adayı olarak seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı. Zencirci, görevi devraldığı eski başkan vekiline teşekkür ederek, herkese eşit mesafede hizmet edeceğini belirtti.
AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Ali Murat Bucak, ilçe seçim kurulunda mazbatasını aldı. Bucak, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek tüm siyasi partilere ve ailelere sağladıkları sükunetten dolayı teşekkür etti. Daha yaşanabilir bir Siverek için çalışacaklarını dile getirdi.
Gölbaşı'nda yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Yakup Odabaşı, mazbatasını aldı. Odabaşı, yaptığı konuşmada görevi teslim eden ve alanın gönül rahatlığı içinde olması gerektiğini belirtti.
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