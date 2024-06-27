Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi Stratejik Plan Hazırlığı İçinde

Politika

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, belediyenin hedeflerinin belirlendiği stratejik planın hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Başkan Sevindi, "Stratejik planımızı hazırlıyoruz. Ağustos ayı içerisinde paylaşacağız" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Başkan Sevindi, "Şeyhcui Mahallesindeki Pazar yerini mutlaka bitirmek zorundayız. En az bir düğün salonu yapmalıyız. Mutlaka bir kreş daha açmamız lazım" diye konuştu.

Ekonomik olarak rahat bir konuma gelinmesiyle daha fazla hizmeti halkla buluşturmak isteyen Turgay Sevindi, altyapı hizmetlerinin tamamlandığı alanların da asfaltlanmasını önemli bulduğunu söyledi. Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Mezarları'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girilmesinin de hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Sevindi, "Amasya hepimizin. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güzel eserler bırakabilmek öncelikli görevlerimizin başında geliyor. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için hizmet vermeye ve bu şehri güzelleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Pirler Parkı'ndaki toplantıya, Başkan Yardımcıları Bekdemir İşbilir ile Ali Bodur ve Belediye Meclis Üyesi Fatih Yağcı da katıldı. - AMASYA