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Amasya Belediyesi İşçilerine Yüzde 70 Maaş Zamı Yapıldı - Son Dakika
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Amasya Belediyesi İşçilerine Yüzde 70 Maaş Zamı Yapıldı

Amasya Belediyesi'nde çalışan binlerce işçiye yüzde 70 maaş zamı yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, en düşük işçi maaşının 29 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Başkan Çelik, işçilere seslenerek, ücretlerinin hesaplarına yattığı an mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, şehitler için düzenlenen programda MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bayram Çelik'e destek istedi.

Amasya Belediyesi İşçilerine Yüzde 70 Maaş Zamı Yapıldı
17.01.2024 - 22:31,
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Amasya Belediyesinde çalışan binden fazla işçiye yüzde 70 maaş zammı yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, bu zamla en düşük işçi maaşının 29 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası yetkilileriyle toplu iş sözleşmesi imzalamasının ardından kazançlarının bereketli olmasını dilediği personeline seslenen Başkan Çelik, "Sizlerin ücretleri hesaplarınıza yattığı an en az sizler kadar mutlu oluyorum. O gece rahat uyuyorum" dedi.

Vatanın birliği uğruna canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunulduğu programda İstiklal Marşı okundu. Programa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde adayları olan Bayram Çelik'e Amasyalılardan destek istedi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasya Belediyesi İşçilerine Yüzde 70 Maaş Zamı Yapıldı - Son Dakika
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