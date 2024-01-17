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Amasya Belediyesi'nde işçi maaşlarına yüzde 70 zam - Son Dakika
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Amasya Belediyesi'nde işçi maaşlarına yüzde 70 zam

Amasya Belediyesi'nde çalışan binden fazla işçiye yüzde 70 maaş zammı yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, en düşük işçi maaşının 29 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası Başkan Çelik, personeline seslenerek kazançlarının bereketli olmasını diledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da programda adayları Bayram Çelik'e destek istedi.

Amasya Belediyesi\'nde işçi maaşlarına yüzde 70 zam
17.01.2024 - 22:45,
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Amasya Belediyesi'nde işçi maaşlarına yüzde 70 zam

AMASYA - Amasya Belediyesi'nde çalışan binden fazla işçiye yüzde 70 maaş zammı yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, bu zamla en düşük işçi maaşının 29 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası yetkilileriyle toplu iş sözleşmesi imzalamasının ardından kazançlarının bereketli olmasını dilediği personeline seslenen Başkan Çelik, "Sizlerin ücretleri hesaplarınıza yattığı an en az sizler kadar mutlu oluyorum. O gece rahat uyuyorum" dedi.

Vatanın birliği uğruna canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunulduğu programda İstiklal Marşı okundu. Programa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde adayları olan Bayram Çelik'e Amasyalılardan destek istedi.

Kaynak: İHA
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