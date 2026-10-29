Amasya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar halkın yoğun katılımına sahne oldu.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende halka seslenen Vali Önder Bakan, "Cumhuriyetimizin hikayesi bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlığını koruma kararlılığının ve kendi geleceğini belirleme iradesinin hikayesidir. Bu büyük hikayenin en önemli sayfalarından biri de hiç şüphesiz Amasya'mızda yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gelişiyle şehrimiz, milli mücadelenin en önemli kararlarına ev sahipliği yapmıştır. 22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Tamimi, milletimizin kurtuluş iradesini bütün dünyaya duyuran tarihi bir dönüm noktası olmuştur" diye konuştu.

Halk oyunu gösterisi yapılan tören askeri birlikler ile kamu kurumlarına ait araçların geçişinin ardından sona erdi.