Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika
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Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı

25.10.2022 14:46

zerbaycan'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın hasta yatağında Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladığı mesaja kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisi sırasında başından yaralanması nedeniyle ameliyat edildi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın tedavisinin tüm hızıyla devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

HASTA YATAĞINDAN MESAJ ATTI

Yıldırım, hasta olmasına rağmen Kazakistan'ın Cumhuriyet gününü unutmadı. Binali Yıldırım'ın Twitter'den yaptığı "Dost ve kardeş Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü kutlu olsun" paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR (1)
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Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Cumhuriyet, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika
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