AK Parti Genel Başkanvekili ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisi sırasında başından yaralanması nedeniyle ameliyat edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın tedavisinin tüm hızıyla devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yıldırım, hasta olmasına rağmen Kazakistan'ın Cumhuriyet gününü unutmadı. Binali Yıldırım'ın Twitter'den yaptığı "Dost ve kardeş Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü kutlu olsun" paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Politika › Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika