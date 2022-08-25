ABD'den vize tartışmasıyla ilgili ortamı yumuşatan çıkış: Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesini istemeyiz - Son Dakika
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ABD'den vize tartışmasıyla ilgili ortamı yumuşatan çıkış: Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesini istemeyiz

25.08.2022 23:35
ABD'den vize tartışmasıyla ilgili ortamı yumuşatan çıkış: Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesini istemeyiz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türk vatandaşlarının ABD vizesi alabilmesi konusunda çıkarılan zorluklar hakkında konuştu. ABD'li yetkili, "Türkiye ile ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının bir süreden bu yana ABD ve AB vizesi almakta zorlanması, tepkilere neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin bu tavrını seçim öncesinde AK Parti'yi zorda bırakmak için sergilediğini söyledi.

"GEREKLİ UYARI YAPILACAK"

Çavuşoğlu'nun bu konuda gerekli uyarılar bu konularda gerekli uyarıların yapılacağını belirtmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"KORONA NEDENİYLE GECİKTİ"

Kovid-19 salgınının tüm dünyada ABD vize süreçleri konusunda gecikmelere yol açtığını dile getiren yetkili, Türkiye'de de diğer ülkeler ile eşit düzeyde vize sürelerini bir an önce azaltmak için çalıştıklarını kaydetti. Yetkili, "ABD, Türkiye'den ziyaretçileri memnuniyetle karşılıyor ve Türk ziyaretçilerin sayısının her yıl artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artan vize taleplerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

EYLÜL'DEN SONRA KABUL EDECEKLER

Vize süreçlerinde bekleme sürelerinin tüm dünyada azaltılması adına 2021'den bu yana çalışma yürüttüklerine işaret eden yetkili, bazı vize kategorilerinde mülakat gerekliliğini kaldırdıklarını da söyledi.

Yetkili, " Ankara'da eylül başında yeni büyükelçilik binamızın açılmasıyla, başkentte de rutin göçmen olmayan vize randevularını sürdüreceğiz. Başvuru yapan kişiler, internet sitemizdeki vize bekleme sürelerini takip etmelidir, kapasitemizi artırdıkça bu süreleri güncelliyoruz. Vize randevusu olan kişiler, daha yakın bir tarihte boşluk varsa randevularını öne çekebilir." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA DA DEĞİNDİ

"Bu konunun, ikili ilişkilerimizde rahatsız edici bir şey olmasını arzu etmeyiz. Bakan Çavuşoğlu'nun bu konunun Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğuna ilişkin endişelerini kabul ediyoruz. Türkiye'deki misyonumuz gecikmeleri azaltmak için var gücüyle çalışıyor. Ankara'daki yeni binamızın vize süreçlerine ilişkin kapasitemizi artıracak olmasından memnunuz. Türkiye'den ABD'ye yönelik vize taleplerini karşılamak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den vize tartışmasıyla ilgili ortamı yumuşatan çıkış: Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesini istemeyiz - Son Dakika

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