Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları'nda 20 kişilik yönetim istifa etti. - Son Dakika
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Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları'nda 20 kişilik yönetim istifa etti.

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Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları\'nda 20 kişilik yönetim istifa etti.
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Anahtar Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Çağrı Ünal, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden 20 kişilik yönetimiyle toplu istifa etti. Ünal, siyasi mücadelesine farklı sorumluluklarla devam edeceğini belirtti; teşkilatın izleyeceği yol haritası merak konusu oldu.

Anahtar Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Çağrı Ünal, yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü görevinden, yönetiminde bulunan 20 üye ile birlikte toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Anahtar Parti Balıkesir teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Çağrı Ünal, yaptığı basın açıklamasıyla görevinden ayrıldığını duyurdu. Ünal, İl Gençlik Kollarında 20 kişilik yönetimiyle birlikte toplu olarak istifa ettiklerini belirterek, görev süresi boyunca büyük bir inanç ve sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını ifade etti. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başta olmak üzere Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimine teşekkür eden Ünal, birlikte görev yaptığı yol arkadaşlarına da şükranlarını sundu.

İstifasının ardından siyasi mücadelesine farklı sorumluluklarla devam edeceğini belirten Ünal, açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Koltuklar kalıcıdır, makam mevki geçicidir. Önemli olan baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş."

Anahtar Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları yönetiminin toplu istifasının ardından teşkilatta nasıl bir yol haritası izleneceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA
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