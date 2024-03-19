Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma bedelinin yasal faiziyle birlikte mahkeme veznesine yatırılmasını iptal etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Anayasa Mahkemesi, hukuka aykırı biçimde tesis edilen kamulaştırma işlemi nedeniyle hiçbir kusuru olmayan malik tarafından açılan davada kamulaştırma bedelinin yasal faiziyle birlikte mahkeme veznesine yatırılmasını; mülkiyet ve etkili başvuru haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Günaydın, koruma ve sit alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma kararına karşı dava açmak için kamulaştırma bedeli ve yasal faizinin depo edilmesine yönelik düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Anayasa Mahkemesinin, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddenin iptaline ilişkin kararının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydederek, "AYM, hukuka aykırı biçimde tesis edilen kamulaştırma işlemi nedeniyle hiçbir kusuru olmayan malik tarafından açılan davada kamulaştırma bedelinin yasal faiziyle birlikte mahkeme veznesine yatırılmasını; mülkiyet ve etkili başvuru haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir." ifadelerini kullandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde rezerv alan ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahan, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan bu projenin Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa çözüm ürettiğini sordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 1 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan binaların inşaatını inceleyerek, restorasyon çalışmalarını denetledi. Bakan Ersoy, Vali Ersin Yazıcı ve diğer ilgililerle birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. ESP Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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