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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı

11.11.2021 12:13
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Hakim ve Savcılar Kurulu'ndaki bir boş üyelik için toplandı. Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu boş üyeliği görüşmek için alt komisyona sevk etti. Alt komisyon 26 başvuru için mesai yapacak. Daha sonra Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na adaylarla ilgili çalışmasını sevk edecek. Komisyon 16 Kasım tarihinde toplanması öngörülüyor. Komisyon üç adayın ismini Genel Kurul'a gönderecek ve Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan üyelik için isim belirlenecek.

Hakim ve Savcılar Kurulu'nda yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ve avukatlardan başvuru alınmıştı. - ANKARA

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kurulu, Anayasa, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı - Son Dakika


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