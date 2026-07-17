İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu - Son Dakika
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İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu

İngiltere\'de iktidardaki İşçi Partisi\'nin yeni lideri Andy Burnham oldu
17.07.2026 15:30  Güncelleme: 15:52
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İngiltere’de İşçi Partisi’nin yeni lideri Andy Burnham, Keir Starmer’ın istifasının ardından başbakanlık koltuğuna 20 Temmuz’da oturacak. Eski Manchester Belediye Başkanı olarak bilinen Burnham, 'Kuzey’in Kralı' lakabıyla tanınıyor.

İngiltere'de milletvekili Andy Burnham İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edildi ve İngiltere Başbakanı olma yolunda son adımı attı. Burnham'ın 20 Temmuz'da başbakanlık koltuğunu devralması bekliyor.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın istifa kararı almasının ardından partinin yeni lideri belli oldu. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood yaptığı açıklamada, eski Manchester Belediye Başkanı ve milletvekili Andy Burnham'ın milletvekilleri, sendikalar ve parti teşkilatlarının desteğini alarak İşçi Partisi'nin yeni lideri olduğunu duyurdu.

Pazartesi günü başbakan olması bekleniyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 20 Temmuz Pazartesi günü Buckingham Sarayı'na giderek Kral III. Charles'ı ziyaret etmesi ve aynı gün başbakanlık görevini parlamentoda çoğunluğa sahip olan İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a devretmesi planlanıyor. Burnham'ın öğleden sonra kabinesini ataması ve önümüzdeki haftalarda hayat pahalılığına odaklanan bir dizi yeni politika açıklaması bekleniyor. İktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edilen Burnham, başbakanlık koltuğunu devralmasıyla birlikte İngiltere'nin siyasi istirarsızlıklarla geçen son on yılı içinde göreve gelen 7'nci başbakanı olacak.

Starmer istifa etmişti

Burnham'ın geçtiğimiz ay ara seçimi kazanmasından bu yana kendisine partinin müstakbel lideri olarak bakılıyordu. İşçi Partisi'nin Mayıs ayındaki yerel seçimlerde ağır kayıplar yaşamasının ardından Başbakan Starmer, kendi milletvekillerinden gelen yoğun istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Milletvekilleri Starmer'ın kenara çekilerek yerini Burnham'a bırakmasını talep etmişti.

İşçi Partisi, 18 aydır anketlerde Reform UK partisinin gerisinde bulunuyor. Parti destekçileri, Burnham'ın liderliğinin bu durumu tersine çevirmesini umut ediyor.

"Kuzey'in Kralı" olarak biliniyor

1970 doğumlu Burnham, 20'li yaşlarında eski milletvekili Tessa Jowell'ın yanında araştırmacı olarak çalışmaya başlamış, 2001 yılında Leigh milletvekili olmuş ve bu görevi 2017 yılına kadar sürdürmüştü. Sağlık Bakanlığı ve Hazine Baş Sekreterliği dahil üst düzey bakanlık görevlerinde bulunan Burnham, 2010 ve 2015 yıllarında İşçi Partisi liderliğine aday olmuş, ancak Ed Miliband ve Jeremy Corbyn'e karşı kaybetmişti. 2017'de Manchester Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Burnham, İngiltere'de merkezi hükümetin politikalarına karşı Manchester başta olmak üzere ülkenin kuzeyini müdafaa ettiği için "Kuzey'in Kralı" olarak anılmaya başlanmıştı.

Bu lakap, özellikle Covid-19 salgını sırasında Burnham'ın hükümetin yeterli kaynak sağlanmadan ağır kısıtlamalara gitme politikalarına karşı çıktığı dönemde yerleşmişti.

Birleşik Krallık siyasetinde değişime ihtiyaç duyulduğunu savunan bir isim olan Burnham, yetkilerin merkezden yerel yönetimlere kaydırılması ve "Kuzey Başkanlık Ofisi" ile gücün Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerine aktarılmasına yardımcı olma sözü vermişti. Servetin doğru aktarımına dayanan ekonomi politikaları ve belediyeler eliyle yürütülecek büyük bir sosyal konut inşa programı başlatacağı vaadini de veren İngiliz siyasetçi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne tekrar katılması çağrısı yapmasıyla da biliniyor.

Burnham, Haziran ayından beri Makerfield milletvekilliği yapıyordu. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu - Son Dakika
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