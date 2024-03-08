Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yaptığımız bütün harcamaları kuruşu kuruşuna internet sayfamızda görüyorsunuz çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum." ifadesini kullandı.
ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Çamlıdere'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.
Vatandaşlara hitap eden Yavaş, ramazanın hayırlı olmasını diledi ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Yavaş, 5 yıl boyunca farklı bir belediyecilik yaptıklarını belirterek, "Biz, seçilmeden önce de 'Ama şu gelirse şu olur, bu gelirse böyle olur.' dediler çünkü eski sistemi aynen devam ettirmek istiyorlardı." görüşünü paylaştı.
Başkentte memnuniyetin yüzde 70 olduğunu, kenti ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Yavaş, 4 binin üzerinde ihaleyi canlı yayımladıklarına dikkati çekti.
ABB Başkanı Yavaş, " Türkiye'de bir ilktir, meclis toplantılarını canlı yayımladık. Ayrıca yaptığımız bütün harcamaları kuruşa kuruşuna internet sayfamızda görüyorsunuz çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum. Harcarken görüyorsunuz şeffaf ihaleyle. Yaptığımız projelerin üzerine maliyetini asıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, harcamaları şeffaf bir şekilde açıkladı - Son Dakika
Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
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