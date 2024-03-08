Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, harcamaları şeffaf bir şekilde açıkladı - Son Dakika
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Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, harcamaları şeffaf bir şekilde açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, harcamaları şeffaf bir şekilde açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin harcamalarını internet sayfasında şeffaf bir şekilde paylaştığını ve vatandaşların parasını kuruşu kuruşuna harcadığını belirtti. Yavaş, ayrıca belediyenin canlı yayımladığı ihaleler ve projelerin maliyeti hakkında bilgi verdi.

08.03.2024 15:19
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yaptığımız bütün harcamaları kuruşu kuruşuna internet sayfamızda görüyorsunuz çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum." ifadesini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Çamlıdere'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Vatandaşlara hitap eden Yavaş, ramazanın hayırlı olmasını diledi ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yavaş, 5 yıl boyunca farklı bir belediyecilik yaptıklarını belirterek, "Biz, seçilmeden önce de 'Ama şu gelirse şu olur, bu gelirse böyle olur.' dediler çünkü eski sistemi aynen devam ettirmek istiyorlardı." görüşünü paylaştı.

Başkentte memnuniyetin yüzde 70 olduğunu, kenti ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Yavaş, 4 binin üzerinde ihaleyi canlı yayımladıklarına dikkati çekti.

ABB Başkanı Yavaş, " Türkiye'de bir ilktir, meclis toplantılarını canlı yayımladık. Ayrıca yaptığımız bütün harcamaları kuruşa kuruşuna internet sayfamızda görüyorsunuz çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum. Harcarken görüyorsunuz şeffaf ihaleyle. Yaptığımız projelerin üzerine maliyetini asıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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