Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, SGK borçlarına ilişkin yapılandırma dosyalarının iptal edildiğini açıkladı

Politika

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin, "12 Mart 2023 tarihinde bazı alacakların yeniden yapılandırmasıyla ilgili bir kanun çıktı. Ancak ilk taksitler dahi ödenmeden yapılandırma dosyaları iptal edilmiştir. Madem ödeme imkanınız vardı, geçtiğimiz yıl bu kanun çıktığında ödeseydiniz ya" dedi.

AK Parti'li Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın borç açıklamalarına yanıt vermek için AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yalçın, ABB Meclisi tarafından Yavaş'a 5 yılda yaklaşık 32 milyar lira borçlanma yetkisi ve 20 milyar liralık taşınmaz satış yetkisi verildiğini belirterek, Yavaş'ın 'Engellediler' şeklindeki söylemlerine devam ettiğini söyledi.

'120 AY YAPILANDIRMA İMKANI VARDI'

Mansur Yavaş'ın, 'Faizleri silin borçlarımızı defeaten ödeyelim' söyleminde bulunduğunu aktaran Yalçın, "12 Mart 2023 tarihinde bazı alacakların yeniden yapılandırmasıyla ilgili bir kanun çıktı. Bundan yaklaşık 1 yıl önce. Ülke genelindeki vergi ve sigorta borcu olan bütün şirketler, buna belediye şirketleri de dahil, yapılandırma talebinde bulundu. Bununla alakalı ABB iştiraki olan şirketler de aynı şekilde ilgili kurumlarla görüşüp yapılandırma talebinde bulundu. Ancak bu yapılandırmalarla ilgili ilk taksitler dahi ödenmeden yapılandırma dosyaları iptal edilmiştir. Madem ödeme imkanınız vardı, madem 'Faizleri silin, ödeyelim' diyorsunuz, bu konuda samimiyseniz, geçtiğimiz yıl bu kanun çıktığında ödeseydiniz ya. Neden ödemediniz? ve bu kanunda, belediye şirketleriyle ilgili 120 ay yapılandırma imkanı vardı. Bu imkan elinizden şimdi gitti. O gün başvuruyu yaptınız, ilk taksitini bile ödemeden maalesef bu dosyalar iptal olmuştur" diye konuştu.