Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müdafa Hareketi hesabıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müdafa Hareketi hesabıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müdafa Hareketi hesabıyla ilgili soruşturma başlattı
Son Güncelleme: 15.09.2023 09:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, isimsiz ve imzasız yapılan paylaşımlar nedeniyle Müdafa Hareketi isimli sosyal medya hesabıyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Kullanıcıların ve organizatörlerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "13.09.2023 tarihinde, Müdafa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 217. Maddesi kapsamında "Kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Sosyal Medya, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müdafa Hareketi hesabıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müdafa Hareketi hesabıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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