Ankara'da büyük narkotik operasyonu: 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da büyük narkotik operasyonu: 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı

Ankara\'da büyük narkotik operasyonu: 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı
Son Güncelleme: 21.09.2023 12:31

Ankara'da gerçekleştirilen narkotik operasyonda, 36 adreste yapılan baskınlarda 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 26 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ankara'da narkotik operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

ANKARA'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, 36 adreste operasyon düzenlendi. 81 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yaklaşık 2 milyon 800 bin TL değerinde 15 kilo 714 gram esrar, 1 kilo 51 gram sentetik kannobinoid, 32 bin 802 sentetik ecza maddesi, 169 gram metamfetamin, 28 gram eroin, 12 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca mermisi, 3 av tüfeği ve 113 bin 385 TL suç geliri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ankara'da büyük narkotik operasyonu: 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da büyük narkotik operasyonu: 2 milyon 800 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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