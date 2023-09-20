Ankara\'da FETÖ/PDY Terör Örgütü Yöneticisi Yakalandı

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 6 yıldır firari olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan Ömer kod adlı Ebubekir Şafak Baş yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 6 yıldır firar durumunda olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde "Büyük bölge talebe mesulü" olarak tabir edilen askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu Ömer kod adlı Ebubekir Şafak Baş, Sincan ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Şahsın 3 farklı BYLOCK hesabının bulunduğu, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatlarıyla Bank Asya'ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edildi. ŞAhıs, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA