Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı (2) - Son Dakika

'VALİLİK YASAKLAMA GETİRDİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'da izinsiz eylem yapmak isteyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, olaya ilişkin emniyet ve savcılıktan bilgi istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Meclisle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum: Şimdi, 'Barınamıyoruz Hareketi' 12 Aralık 2021 günü sosyal medyada toplantı çağrısı yapmış, valilikte bununla ilgili yasaklama kararı getirmiş. Bu valiliğin yetkisinde midir? Evet, yetkisindedir. Hukuk dışı bir yol mu burada güdülmüştür? Hayır, güdülmemiştir. Buna rağmen etkinliğe İzmir 'den katılanların bulunduğu araç Eskişehir yolu uygulama noktasında durdurulmuş ve şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiş ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış. Ancak İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada, araçta bulunan şahısların araç şoförünü darbetmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Şimdi, burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak, burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhalde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz"Ünal, herkesin yargı sürecine saygılı olmasını istedi.CHP'Lİ GÖKÇEN: GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, yaptığı yazılı açıklamada, eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gökçen, "Devletin yurtlarının yetersiz, kiraların fahiş, evlerin rutubetli ve depreme dayanıksız olduğu; enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde öğrenciler temel haklarına erişemez hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca başkenti, temel haklarını talep eden gençlere yasaklandı. Gençler şiddet gördü, hukuksuzca gözaltına alındı. AK Parti iktidarının gençlere layık gördüğü bu şiddet, bu baskı; yurtların yetersiz, kiraların fahiş, evlerin sağlıksız, hayatın pahalı olduğu gerçeğini gizleyemiyor. Bizler, bu sorunların en yakın muhatabı olarak haklarını arayan genç arkadaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.