Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Artırılıyor

Ankara Valisi Şahin: "21 bin 666 personelle trafik denetimleri aksatmaksızın yapılacaktır"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı'nda trafik denetimlerinin 21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araç, bir helikopter ve bir dron ile aksatmaksızın yapılacağını söyledi.

Vali Şahin, Ramazan Bayramı'nda il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ile birlikte açıklama yaptı. Ankara Valiliği binasında konuşan Şahin, "Valilik olarak emniyet ve jandarma birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızın bayramlarını huzur içerisinde, güven içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu anlamda öncelikle vatandaşlarımızın hem şehir içi hem şehirlerarası rahat ve huzurlu bir ulaşım yapmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, yönetimlerini yaparak inşallah sağlıklı, huzurla ve güvenle sevdiklerimize ulaştığımız bir bayram yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda özellikle mezarlıklar, hastaneler ve yoğun yaşanabilecek bayramlaşmaların olduğu yerlerde, ihtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirleri arkadaşlarımız planladı ve aldılar. Yine özellikle tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte şehirlerarası ulaşımının yapıldığı alanlar otogar, tren garımız, hızlı tren istasyonumuz, havaalanımız ve bunlara ulaşan yollarda da gerekli tedbirler alındı" diye konuştu.

"21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araçla trafik denetimleri aksatmaksızın ve sürekli yapılacaktır"

Ağır vasıta araçlarına bu akşam saat 16.00'dan itibaren bazı sorumluluk bölgelerinde kısıtlama getirileceğini belirten Vali Şahin, "Hatta bu tedarik zincirine dahil olan araçların alternatif diğer yoldan kullanması öncelikle sağlanacak ama imkan olmayan yerlerde kontrol bir şekilde ana güzergahta seyirlerin sağlanması için tedbirler alınmıştır. Bu anlamda baktığımızda sorumluluk bölgelerimizde emniyet müdürlüğümüzün bayram boyunca 21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araçla. ayrıca bir helikopter ve bir dron ile trafik denetimleri aksatmaksızın ve sürekli yapılacaktır. Yine bir İl Jandarma sorumluluk bölgemizde 2 bin 842 jandarmamız, 865 aracımız ve 31 dron ile denetimlere devam etmektedir" dedi.

Vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyaran Şahin, trafik kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekti. Emniyet ve asayiş ekipleri olarak yapılan hizmetlerden bahseden Şahin şunları dile getirdi:

"Bu anlamda aranan şahıslar başlığı altında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 71, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 155, 5 yıla kadar hapis cezası olan bin 448, ifadeye yönelik aranan 2 bin 720 şahıs olmak üzere 4 bin 412 şahıs yakalanmıştır. Yine düzensiz göle mücadele çalışmamız devam ediyor. Bu ay içerisinde yaklaşık 6 bin 211 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bunların 81'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir ve gereği yapılmıştır."

"Narkotik operasyonlarında 249 kişi tutuklandı"

Siber suçlarla ilgili de her iki kolluk kuvvetinin gayret içerisinde olduğunu dile getiren Şahin, "Yapılan takip ve sosyal medya incelemelerinde, sanal alanda yapılan incelemelerde 2 bin 301 hesapta suç unsuru olduğu tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili gereği yapılmak üzere gerekli birimlere gerekli bilgiler verilmiştir. Ayrıca yasadışı bahis ve bilişim alanlarında da 5 operasyon yapılmış, 44 kişi gözaltına alınmıştır. 3 kişi ev hapsiyle cezalandırılmış, 28 kişi bu operasyonlar kapsamında tutuklanmıştır. Ayrıca organize suçlarla mücadelede birçok operasyon gerçekleştirildi. 32 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış, 82 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 2 organize suç çetesi çökertilmiştir. Yine narkotik suçlarla ilgili operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda bin 507 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 249 kişi tutuklandı, 184 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kapsamda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yine terörle mücadelede 11 operasyon gerçekleştirildi. 106 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı, 28 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" diye konuştu.

"Yasadışı gösteriler ve eylemlerde 355 kişi gözaltına alındı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara ilişkin Şahin, "Yasadışı gösteriler ve eylemler gerçekleştirildi. Bu anlamda 373 şahıs hakkında işlem yapıldı, bunlardan 355'i gözaltına alındı. 89 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı ve 120 şahıs hakkında da gözaltı işlemleri devam ediyor. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızı yasadışı eylemlerden uzak durmaya ve varsa talepleri, eleştirileri yasal şartlar ve zemin içerisinde yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde yasalara aykırı iş yapmanın vebali ve sorumluluğu kendilerini bulacaktır" dedi.