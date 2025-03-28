Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Artırılıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı'nda trafik denetimlerinin 21 bin 666 personel ve birçok araç, helikopter ve dron ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Ulaşımın rahat ve güvenli olması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

28.03.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Şahin: "21 bin 666 personelle trafik denetimleri aksatmaksızın yapılacaktır"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı'nda trafik denetimlerinin 21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araç, bir helikopter ve bir dron ile aksatmaksızın yapılacağını söyledi.

Vali Şahin, Ramazan Bayramı'nda il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ile birlikte açıklama yaptı. Ankara Valiliği binasında konuşan Şahin, "Valilik olarak emniyet ve jandarma birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızın bayramlarını huzur içerisinde, güven içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu anlamda öncelikle vatandaşlarımızın hem şehir içi hem şehirlerarası rahat ve huzurlu bir ulaşım yapmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, yönetimlerini yaparak inşallah sağlıklı, huzurla ve güvenle sevdiklerimize ulaştığımız bir bayram yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda özellikle mezarlıklar, hastaneler ve yoğun yaşanabilecek bayramlaşmaların olduğu yerlerde, ihtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirleri arkadaşlarımız planladı ve aldılar. Yine özellikle tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte şehirlerarası ulaşımının yapıldığı alanlar otogar, tren garımız, hızlı tren istasyonumuz, havaalanımız ve bunlara ulaşan yollarda da gerekli tedbirler alındı" diye konuştu.

"21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araçla trafik denetimleri aksatmaksızın ve sürekli yapılacaktır"

Ağır vasıta araçlarına bu akşam saat 16.00'dan itibaren bazı sorumluluk bölgelerinde kısıtlama getirileceğini belirten Vali Şahin, "Hatta bu tedarik zincirine dahil olan araçların alternatif diğer yoldan kullanması öncelikle sağlanacak ama imkan olmayan yerlerde kontrol bir şekilde ana güzergahta seyirlerin sağlanması için tedbirler alınmıştır. Bu anlamda baktığımızda sorumluluk bölgelerimizde emniyet müdürlüğümüzün bayram boyunca 21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araçla. ayrıca bir helikopter ve bir dron ile trafik denetimleri aksatmaksızın ve sürekli yapılacaktır. Yine bir İl Jandarma sorumluluk bölgemizde 2 bin 842 jandarmamız, 865 aracımız ve 31 dron ile denetimlere devam etmektedir" dedi.

Vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyaran Şahin, trafik kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekti. Emniyet ve asayiş ekipleri olarak yapılan hizmetlerden bahseden Şahin şunları dile getirdi:

"Bu anlamda aranan şahıslar başlığı altında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 71, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 155, 5 yıla kadar hapis cezası olan bin 448, ifadeye yönelik aranan 2 bin 720 şahıs olmak üzere 4 bin 412 şahıs yakalanmıştır. Yine düzensiz göle mücadele çalışmamız devam ediyor. Bu ay içerisinde yaklaşık 6 bin 211 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bunların 81'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir ve gereği yapılmıştır."

"Narkotik operasyonlarında 249 kişi tutuklandı"

Siber suçlarla ilgili de her iki kolluk kuvvetinin gayret içerisinde olduğunu dile getiren Şahin, "Yapılan takip ve sosyal medya incelemelerinde, sanal alanda yapılan incelemelerde 2 bin 301 hesapta suç unsuru olduğu tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili gereği yapılmak üzere gerekli birimlere gerekli bilgiler verilmiştir. Ayrıca yasadışı bahis ve bilişim alanlarında da 5 operasyon yapılmış, 44 kişi gözaltına alınmıştır. 3 kişi ev hapsiyle cezalandırılmış, 28 kişi bu operasyonlar kapsamında tutuklanmıştır. Ayrıca organize suçlarla mücadelede birçok operasyon gerçekleştirildi. 32 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış, 82 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 2 organize suç çetesi çökertilmiştir. Yine narkotik suçlarla ilgili operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda bin 507 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 249 kişi tutuklandı, 184 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kapsamda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yine terörle mücadelede 11 operasyon gerçekleştirildi. 106 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı, 28 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" diye konuştu.

"Yasadışı gösteriler ve eylemlerde 355 kişi gözaltına alındı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara ilişkin Şahin, "Yasadışı gösteriler ve eylemler gerçekleştirildi. Bu anlamda 373 şahıs hakkında işlem yapıldı, bunlardan 355'i gözaltına alındı. 89 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı ve 120 şahıs hakkında da gözaltı işlemleri devam ediyor. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızı yasadışı eylemlerden uzak durmaya ve varsa talepleri, eleştirileri yasal şartlar ve zemin içerisinde yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde yasalara aykırı iş yapmanın vebali ve sorumluluğu kendilerini bulacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Vasip Şahin, Helikopter, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Ankara, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
00:56 İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:26 Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
23:55 ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
23:42 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
23:31 Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:07:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement