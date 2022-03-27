Ankara'da Ukrayna'ya destek için uluslararası çevrimiçi konser - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahaleye karşı uluslararası çevrimiçi konser düzenlendi. Ukrayna'ya destek amaçlı "Save Ukraine-StopWar" temalı gerçekleştirilen konserin Türkiye ayağına Ankara Ulus Meydanı ev sahipliği yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahaleye karşı uluslararası çevrimiçi konser düzenlendi. Ukrayna'ya destek amaçlı "Save Ukraine - StopWar" temalı gerçekleştirilen konserin Türkiye ayağına Ankara Ulus Meydanı ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından canlı yayınlarla konsere dahil olan ünlü isimler ise hep bir ağızdan "Savaşa Hayır" mesajı verdi. Konser; Estonya, Litvanya, Çekya, Gürcistan, Arnavutluk, Karadağ, Slovenya, Letonya, Hırvatistan, Slovakya, Avusturya, Kıbrıs, Kanada ve diğer ülkelerin televizyon kanallarından yayınlandı. Berlin, Londra, Milan, Prag, Bratislava, Toronto, Amsterdam, Malaga, Tel Aviv, Viyana, Varşova, Stokholm, Tallin gibi şehirlerde de konserle aynı anda savaş karşıtı mitingler düzenlendi.

"Türk tarafına verdiği izinlerden dolayı minnettarım"

Programda bulunan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, yüzlerce kişinin bu maratonu izlediğini belirterek şunları dedi:

"Bu küresel maraton dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşiyor ve Ukrayna'yı desteklemek amacıyla yapılıyor. Onlarca hatta yüzlerce ünlü kişi bugün bizlere katılacak ve bizlerle beraber birçok şehirlerde insanlar maratonu izleyecek. Ana amacımız şehirlerimizi, insanlarımızı ve sevdiğimiz Ukrayna'yı kurtarmak. ve galibiyete sunmuş olduğumuz küçük katkımızda Ukrayna'da takdir edilecek. Bu etkinliği mümkün kılan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk tarafına verdiği izinlerden dolayı minnettarım. ve bugün burada olanlara teşekkür ediyorum." - ANKARA