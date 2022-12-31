Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun? - Son Dakika
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Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?

31.12.2022 16:20

Uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, bugün Bursa'da toprağa verildi. Ateş'in ölümünün ardından birçok siyasi isim ve vatandaş sosyal medyada paylaşım yaptı. Fakat MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP yöneticileri ve Ülkü Ocakları'nın saldırıya ilişkin bir açıklama yapmaması ve cenazeye katılım sağlamaması dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı.

Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?

SİYASİLERDEN MESAJ YAĞDI

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımladı. Birçok vatandaş ise Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Twitter'da yüzlerce paylaşım yaptı.

Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklama yapmaması hem de ne partiden ne de Ülkü Ocakları'ndan Ateş'in cenazesine kimsenin katılmaması merak uyandırdı.

Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?

CENAZEYE KİMLER KATILDI?

2 kız babası olduğu öğrenilen Sinan Ateş, bugün öğle namazı sonrasında memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.

YORUMLAR
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Eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazede gözler aynı ismi aradı Eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazede gözler aynı ismi aradı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi (2) Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi (2)

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Son Dakika Politika Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun? - Son Dakika
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