Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma yemeğinde bir araya geldi. Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Dodik, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma yemeğine geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.



Politika, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile bir araya geldi - Son Dakika

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