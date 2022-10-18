ABD'den Yunanistan'a beklemediği yanıt: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz - Son Dakika
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ABD'den Yunanistan'a beklemediği yanıt: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz

18.10.2022 10:50

Türkiye ile gerilimin tavan yaptığı son günlerde Yunanistan'ın ABD'yi tarafına çekme girişimlerine cevap veren ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Ege'deki ortakları arasında herhangi bir taraf tutmadıklarına vurgu yaparak, "NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım; hayır. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake.

NATO'YA VURGU

Flake, başlıca hedefin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydederek, "Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI BU DURUMU SIKLIKLA GÜNDEME GETİRİYOR

Yunan basınında sıklıkla ABD'nin kendilerinin yanında olacağına dair söylemler yer alıyor. Nitekim, bu sabah Türkiye'nin bir gece gelme ihtimali var mı' diye değerlendirirken, analistler söz konusu bir çatışma durumunda ABD'nin kendi yanlarında olacağına dikkat çekiyordu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçisi Flake'e cevap MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçisi Flake'e cevap ABD Büyükelçisi Flake: 'Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir' ABD Büyükelçisi Flake: 'Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika ABD'den Yunanistan'a beklemediği yanıt: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz - Son Dakika

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