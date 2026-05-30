Ankara-Kırıkkale Otoyolu'nda İlerleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmalara yoğun şekilde devam edildiğini belirterek, "42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'ndeki çalışmalar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kırıkkale'nin Yozgat-Sivas üzerinden Doğu'ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu belirterek, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, bölgeler arası erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak" dedi.

'İRAN SINIRINA UZANACAK OTOYOL PROEJELERİNİN İLK HALKASINI OLUŞTURACAK'

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, Uraloğlu, "Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığı Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılacak. Aynı zamanda otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak" açıklamasında bulundu.

'4 TÜNELİN TAMAMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üst geçit köprüsü ve 63 alt geçidin yer aldığını ifade etti. Uraloğlu, toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpünün, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpünün tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz" dedi. 4 tünelin tamamında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısının tamamlandığını bildirdi. 8 viyadüğün tamamında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, bazı viyadüklerde imalat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını kaydetti.

'ANKARA-KIRIKKALE ARASI 43 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğini belirterek, "Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan, 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yıllık 40 bin ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.