MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı

21.09.2022 19:52

Klasik aracıyla Ankara turu atan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, araba sürerken bir yandan da Ferdi Tayfur dinledi. O anlar MHP'nin resmi hesabından paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli klasik arabasıyla Ankara'yı turladı, dinlediği şarkı da bomba

MHP'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Gezide Bahçeli'ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

MHP lideri Bahçeli klasik arabasıyla Ankara'yı turladı, dinlediği şarkı da bomba
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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı - Son Dakika

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