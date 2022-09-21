Gezide Bahçeli'ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara 'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur 'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı - Son Dakika

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