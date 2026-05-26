Ankara Valisi'nden Kurban Bayramı mesajı
Ankara Valisi'nden Kurban Bayramı mesajı

26.05.2026 20:43
Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayımladı.

Ankara Valisi Canbolat, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, "Manevi iklimiyle gönüllerimizi buluşturan mübarek Kurban Bayramı'nı, Ankaralı hemşehrilerimle birlikte karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayım. Bayramlar; sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güç kazandığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, küskünlüklerin yerini muhabbetin, mesafelerin yerini yakınlığın aldığı müstesna zaman dilimleridir. Paylaşma ve merhametin hayat bulduğu bu anlamlı günlerde; büyüklerimizi ziyaret etmek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak onlara destek elini uzatmak ve her şeyden önemlisi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, kadim medeniyet anlayışımızın en kıymetli yansımaları arasında yer almaktadır. Bu mübarek günlerde; şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi, yaşlılarımızı, öksüz ve yetim çocuklarımızı yalnız bırakmamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve bayramın sevincini hep birlikte paylaşmak büyük anlam taşımaktadır. İhtiyaç sahiplerine uzanan her yardım eli, gönüllerde oluşan her tebessüm ve gösterilen her vefa, milletçe taşıdığımız dayanışma ruhunun en kıymetli göstergelerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

