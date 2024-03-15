Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, öğrencilerle sahur yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Böcek, sahurunu öğrencilerle yaptı. Öğrencilere yönelik sınav kütüphaneleri kuracaklarını, yurt ve eğitim yardımı alan öğrenci sayısını artıracaklarını belirten Başkan Böcek, geleceğe yatırımın gençlere yatırım olduğunu söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazanın beşinci gününde sahurunu öğrenci evinde yaptı. Başkan Böcek, "Sahurumuzu öğrenci kardeşlerim Enes, Muhammed ve Mehmet Furkan ile birlikte yapıyoruz. Tabii ki ağabeyleri olarak sofrayı ben kurdum. Allah bereketimizi artırsın. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun" dileğinde bulundu.
Yapacaklarını anlattı
Başkan Böcek, öğrencilere yönelik gelecek dönem yapacağı projelerden söz ederek, sınav kütüphaneleri kuracaklarını söyledi. Böcek, "Sınavlara çalışmak artık daha kolay olacak. 24 saat açık kütüphanelerimizle 19 ilçemizde geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin sınavlarına çalışıp hazırlanacakları rahat bir ortam oluşturacağız. Öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde verimli bir çalışma ortamı sunarak, başarılarına odaklanmalarına destek olacağız" dedi. Yeni öğrenci yurtları yapacaklarını da belirten Başkan Böcek, 5 olan yurt sayısını iki katına çıkaracaklarını söyledi. Geleceğe yatırımın, gençlere yatırım olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "Eğitim yardımı verdiğimiz öğrenci sayımızı 15 bine çıkaracağız" diye konuştu. - ANTALYA
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