Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı
08.07.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevden uzaklaştırıldı. Antalya Valiliği, Belediye Meclisi'nin 11 Temmuz'da başkan vekili seçmek üzere toplanacağını duyurdu.

Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, Antalya Valiliği 5393 sayılı yasa gereği süreci başlattı. Belediye Meclisi, 11 Temmuz Cuma günü başkan vekilini seçmek üzere toplanacak.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Antalya Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince yeni süreci başlattı.

Vali Hulusi Şahin imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Belediye Meclisi'nin 11 Temmuz Cuma günü toplanarak başkan vekilini seçmesi istendi. Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde boşalma yaşanması üzerine tek gündemle yasal zorunluluk kapsamında gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ise 10 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek.

Meclis aritmetiği

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 76'sı CHP, 22'si AK Parti, 10'u MHP, 3'ü DP ve 1'i bağımsız olmak üzere toplam 112 üyeden oluşuyor. Meclis, başkan vekilini salt çoğunlukla belirleyecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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