Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı

Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, Antalya Valiliği 5393 sayılı yasa gereği süreci başlattı. Belediye Meclisi, 11 Temmuz Cuma günü başkan vekilini seçmek üzere toplanacak.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Antalya Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince yeni süreci başlattı.

Vali Hulusi Şahin imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Belediye Meclisi'nin 11 Temmuz Cuma günü toplanarak başkan vekilini seçmesi istendi. Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde boşalma yaşanması üzerine tek gündemle yasal zorunluluk kapsamında gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ise 10 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek.

Meclis aritmetiği

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 76'sı CHP, 22'si AK Parti, 10'u MHP, 3'ü DP ve 1'i bağımsız olmak üzere toplam 112 üyeden oluşuyor. Meclis, başkan vekilini salt çoğunlukla belirleyecek. - ANTALYA