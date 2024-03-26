Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iş adamlarıyla bir araya geldi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ali Akçay ve yönetimiyle bir araya geldi. Yaptığı hizmetleri ve yeni dönem projelerini paylaşan Başkan Böcek, "Kentimizin gelişimine katkı sağlayan iş adamlarımız ile her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da son 5 yılda nüfusun 184 bin kişi, araç sayısının ise 395 bin adet arttığına dikkati çeken Başkan Böcek, "Mevcut hiçbir yolu daraltmadım aksine şerit sayılarını artırdım. 125 akıllı kavşak yaptık. Yeni dönemde Antalya'yı metro ile tanıştıracağız. 5.5 km'si yer altından geçecek Konyaaltı-Varsak 4. Etap Raylı Sistemi 17 Nisan'da ihale ediyoruz. Herkesin başkanı olarak doğru projelerle 5 yıl daha azimle gururla Antalya'ya hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

"Konyaaltı-Meltem üniversite bağlantı yolu"

Trafik sorununa yeni çözüm yolları bünyesinde yeni açacakları Doğu Batı ulaşım aksıyla trafiği rahatlatacaklarını belirten Başkan Böcek, şunları anlattı: "Meltem Bulvarı'ndan 2,5 km. yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız. Kent trafiğindeki artışı alt yapı projelerimizle dengeleyerek kontrol altına alacağız. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde halkın şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak çözümler sunacağız."

"Akıllı kent Antalya"

Yeni dönemde Akıllı Kent Antalya Yönetim Merkezi kuracaklarını açıklayan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'yı teknolojiyle yöneteceklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Bu özel teknolojik sistemle kenti tek noktadan ve Dijital Kent Yönetim Merkezi üzerinden izleyip kontrol edebileceğimiz şekilde planlayacağız. Şehrin dijital belediye hizmetleri, içme, yağmur ve kanalizasyon suyu gibi alt yapı çalışmaları, toplu ulaşım hatları, trafik yönetimi gibi birçok faaliyeti anlık olarak takip edeceğiz. Farklı lokasyonlarda yapılan bu çalışmaları tek çatı altında toplayarak iş verimliliğini yükselteceğiz."

"Düden Çayı Çevre Düzenleme Projesi"

Başkan Muhittin Böcek, Düden Şelalesi'nden denize döküldüğü noktaya kadar ki 15 kilometrelik bölgede, ekolojik dengeyi bozmadan tarım alanlarına zarar vermeden Düden Çayı hattı boyunca yürüyüş, bisiklet yolları, seyir terasları, açık spor alanlarını hayata geçireceklerini söyledi. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin tüm alanlarını, özel çevre planlamaları ve düzenlemelerle halkın ve turistlerin ziyaretine açacaklarını aktaran Başkan Böcek, Düden Çayı havzasında doğal yaşamın ve ekosistemin korunmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti. - ANTALYA