Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda Esnafla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı\'nda Esnafla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda esnafla bir araya geldi. Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve iftarını esnaf sofrasında yaptı.

13.03.2024 12:36  Güncelleme: 12:52
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda esnafla bir araya geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca girmedik dükkan, sıkılmadık el bırakmayan Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Başkan Böcek, iftarını da esnaf sofrasında yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ile Konyaaltı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Dükkanları tek tek gezerek esnafa hayırlı Ramazanlar ve hayırlı işler dileyen Başkan Böcek, yolda yürürken de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. "Konyaaltı'mızın sevecen, samimi, sıcakkanlı insanlarıyla bir araya gelerek enerji depoladık" diyen Başkan Böcek, Konyaaltı'nda seçim çalışması yapan CHP'li kadınlar ve gençlerin olduğu standa da uğradı. "Herkesin Başkanı Muhittin Böcek" ve "5 yıl daha" sloganları ile karşılanan Başkan Böcek, stantta hatıra fotoğrafı çektirdi.

"AESOB iftarına katıldı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, esnaf ziyaretinin ardından iftarını da esnaf sofrasında yaptı. Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde, Vali Hulusi Şahin, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, kurum, kuruluş, oda ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Böcek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 105 bin üyesi olan AESOB'a teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Böcek, iftara katılan tüm siyasi partilere de seçim sürecinde başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda Esnafla Buluştu - Son Dakika

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