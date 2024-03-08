Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, trafik sorununa çözüm yolları sunuyor

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, trafik sorununa yeni çözüm yolları getireceklerinin altını çizerek, "4. ve 5. etap raylı sistem projelerinin yanı sıra Meltem Bulvarı'ndan 2,5 kilometre yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız, Kepez Şehir Hastanesi'ni de raylı sistem hattına bağlayacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları çerçevesinde Antalyalı sanayici ve iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Antalya Buluşması gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Antalya Dayanışma Grubu, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi ve üyeleriyle de bir araya geldi. Antalya Buluşması'nda hizmetlerini ve yeni dönem projelerini anlatan Başkan Böcek, "Kıymetli yol arkadaşlarım, 5 yıl boyunca şehrimizi birlikte yönettik. Aldığımız her kararda sizlerin fikri, desteği ve düşüncesini aldık. Geleceğimizi şekillendirirken kentimizin ışığını daha da fazla parlatmak için yine el ele, kol kola yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı-Üniversite bağlantı yolu

Antalya'da her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısının arttığını, her iki kişiye bir araç düştüğünü hatırlatan Başkan Böcek, trafik sorununa yeni çözüm yolları getireceklerini söyledi. Başkan Böcek, ihale aşamasına gelen 4. ve 5. etap raylı sistem projelerinin yanı sıra yeni açılacak Konyaaltı-Meltem Üniversite Bağlantı Yolu Doğu Batı ulaşım aksıyla trafiği rahatlatacaklarını anlattı. Başkan Böcek, "Meltem Bulvarı'ndan 2,5 kilometre yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerdeki projelerimiz ile halkın şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak çözümler sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastanesi'ne raylı sistem"

Kepez Şehir Hastanesi'ni raylı sistem hattına bağlayacaklarını belirten Başkan Böcek, "Kepez Şehir Hastanesi ile 1. Etap Raylı Sistem arasında 1,5 kilometrelik yeni bir hat kuracağız. Döşemealtı için planladığımız raylı sistem hatlarının ilk fazını oluşturacağız. Masadağı bölgesinde şehir hastanesinin oluşturduğu ulaşım yoğunluğunu çözerek halkın bölgeye erişimini hızlı ve konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.

"Birilerini değil şehrimizi zenginleştirmek için çalışıyoruz"

Böcek, Antalya Dayanışma Grubu buluşmasında üyelerin sorularını yanıtladı. Böcek, borç ve projelerin kaynağıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben göreve geldiğimde 6 milyar 108 milyon lira borcumuz vardı. 2007-2019 arası raylı sistem için ödenen borç 59 milyon euro iken, biz sadece son 5 yılda 133 milyon 600 euro borç ödedik. Belediyeyi doğru yönetince kredi ve kaynak bulmakta zorlanmıyoruz. Personelimize ve hiçbir kuruma günü geçmiş borcumuz yok. Akıllı kent ve altyapı projelerimiz için Dünya Bankası'ndan, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan hazır kredilerimiz var. Projeleri doğru şekilde yapıyor ve finanse ediyoruz. Geçen dönem Konyaaltı Sahili, yap-işlet-devret modeliyle yapılabilecekken, bugünün parasıyla belediye kasasından 1 milyar 800 milyon lira harcanarak yapıldı. Bu para belediyeden çıkmayabilirdi. Bunlar halkın parası. Yani doğru kaynakla doğru işler yapınca para var Antalya'da. Biz, birilerini zengin etmek için değil, şehrimizi zengin etmek için çalışıyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz."

"Rantın çağına izin verilmeyecektir"

Birkaç gündür Antalya genelinde afişlerinin kesilmesine tepki gösteren Başkan Böcek, "Benim afişlerimi yırtabilirsiniz ama sandıkta yırtamayacaksınız. Antalyalı hemşehrilerim altın çağı rant çağı yapmanıza müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve Sanatkar Daire Başkanlığı kurulacak"

Muhittin Böcek, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, yönetimi ve üyelerle de bir araya geldi. Başkan Böcek, sanayi alanında istihdamı ve üretimi artırmak için yapacağımız çalışmaları anlattı. Esnaf ve Sanatkar Daire Başkanlığı kuracaklarını söyleyen Başkan Böcek, "Daire başkanlığımız, pandemi ve ekonomik zayıflamaların ardından, esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarıyla ilgili meslek birliği ile koordineli şekilde ilgilenecek ve çözümler için çalışacak" diye konuştu - ANTALYA