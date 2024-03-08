Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, trafik sorununa çözüm yolları sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, trafik sorununa yeni çözüm yolları getireceklerinin altını çizerek, "4. ve 5. etap raylı sistem projelerinin yanı sıra Meltem Bulvarı'ndan 2,5 kilometre yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız, Kepez Şehir Hastanesi'ni de raylı sistem hattına bağlayacağız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları çerçevesinde Antalyalı sanayici ve iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Antalya Buluşması gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Antalya Dayanışma Grubu, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi ve üyeleriyle de bir araya geldi. Antalya Buluşması'nda hizmetlerini ve yeni dönem projelerini anlatan Başkan Böcek, "Kıymetli yol arkadaşlarım, 5 yıl boyunca şehrimizi birlikte yönettik. Aldığımız her kararda sizlerin fikri, desteği ve düşüncesini aldık. Geleceğimizi şekillendirirken kentimizin ışığını daha da fazla parlatmak için yine el ele, kol kola yürümeye devam edeceğiz" dedi.
Konyaaltı-Üniversite bağlantı yolu
Antalya'da her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısının arttığını, her iki kişiye bir araç düştüğünü hatırlatan Başkan Böcek, trafik sorununa yeni çözüm yolları getireceklerini söyledi. Başkan Böcek, ihale aşamasına gelen 4. ve 5. etap raylı sistem projelerinin yanı sıra yeni açılacak Konyaaltı-Meltem Üniversite Bağlantı Yolu Doğu Batı ulaşım aksıyla trafiği rahatlatacaklarını anlattı. Başkan Böcek, "Meltem Bulvarı'ndan 2,5 kilometre yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerdeki projelerimiz ile halkın şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak çözümler sunacağız" ifadelerini kullandı.
"Şehir Hastanesi'ne raylı sistem"
Kepez Şehir Hastanesi'ni raylı sistem hattına bağlayacaklarını belirten Başkan Böcek, "Kepez Şehir Hastanesi ile 1. Etap Raylı Sistem arasında 1,5 kilometrelik yeni bir hat kuracağız. Döşemealtı için planladığımız raylı sistem hatlarının ilk fazını oluşturacağız. Masadağı bölgesinde şehir hastanesinin oluşturduğu ulaşım yoğunluğunu çözerek halkın bölgeye erişimini hızlı ve konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.
"Birilerini değil şehrimizi zenginleştirmek için çalışıyoruz"
Böcek, Antalya Dayanışma Grubu buluşmasında üyelerin sorularını yanıtladı. Böcek, borç ve projelerin kaynağıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:
"Ben göreve geldiğimde 6 milyar 108 milyon lira borcumuz vardı. 2007-2019 arası raylı sistem için ödenen borç 59 milyon euro iken, biz sadece son 5 yılda 133 milyon 600 euro borç ödedik. Belediyeyi doğru yönetince kredi ve kaynak bulmakta zorlanmıyoruz. Personelimize ve hiçbir kuruma günü geçmiş borcumuz yok. Akıllı kent ve altyapı projelerimiz için Dünya Bankası'ndan, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan hazır kredilerimiz var. Projeleri doğru şekilde yapıyor ve finanse ediyoruz. Geçen dönem Konyaaltı Sahili, yap-işlet-devret modeliyle yapılabilecekken, bugünün parasıyla belediye kasasından 1 milyar 800 milyon lira harcanarak yapıldı. Bu para belediyeden çıkmayabilirdi. Bunlar halkın parası. Yani doğru kaynakla doğru işler yapınca para var Antalya'da. Biz, birilerini zengin etmek için değil, şehrimizi zengin etmek için çalışıyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz."
"Rantın çağına izin verilmeyecektir"
Birkaç gündür Antalya genelinde afişlerinin kesilmesine tepki gösteren Başkan Böcek, "Benim afişlerimi yırtabilirsiniz ama sandıkta yırtamayacaksınız. Antalyalı hemşehrilerim altın çağı rant çağı yapmanıza müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.
"Esnaf ve Sanatkar Daire Başkanlığı kurulacak"
Muhittin Böcek, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, yönetimi ve üyelerle de bir araya geldi. Başkan Böcek, sanayi alanında istihdamı ve üretimi artırmak için yapacağımız çalışmaları anlattı. Esnaf ve Sanatkar Daire Başkanlığı kuracaklarını söyleyen Başkan Böcek, "Daire başkanlığımız, pandemi ve ekonomik zayıflamaların ardından, esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarıyla ilgili meslek birliği ile koordineli şekilde ilgilenecek ve çözümler için çalışacak" diye konuştu - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, trafik sorununa çözüm yolları sunuyor - Son Dakika
AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olarak AK Parti'ye karşı çıktı ve önceki dönem belediye başkanını sert şekilde eleştirdi. Güler, seçim çalışmaları kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü ve iddialara yanıt verdi. Ayrıca rakibi Rıfat Kadri Kılınç'ın belediyeyi borçsuz devrettiği iddialarını da çürüttü.
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Nazlıaka, Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 ilçede bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti. Bütün kadınların emekçi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, 'İster ev kadını olsun, ister fabrikada elleri nasır tutan bir işçi ya da binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.' ifadelerini kullandı. Bugünün, dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma, kadının insan hakları için farkındalık ve mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günü olduğunu ifade eden Nazlıaka, CHP'li kadınların eşit bir Türkiye inşası için mücadele verdiğini anlattı. Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik olmak üzere üç hayati sorunun olduğunu öne süren Nazlıaka, kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişiminin çok sınırlı hale geldiğini savundu. Yerel seçimler konusuna değinen Nazlıaka, şunları kaydetti: 'Bu seçimde, partimiz 1149 seçim çevresinde aday belirledi. Bu adayların 108'i kadınlardan oluşuyor. 27 kadın adayımız CHP'li belediyeler tarafından yönetilmekte olan seçim bölgesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. 5 büyükşehirde, 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adaylarımızın seçilmesi durumunda nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonu, yani yüzde 18'i kadınlar tarafından yönetiliyor olacak.' Nazlıaka, bugün tüm belediye başkan adaylarının 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladığını bildirdi.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre binasında konuşurken, oğlunu Afganistan'da kaybeden bir baba tarafından protesto edildi. Baba, intihar bombası saldırısında oğlunu kaybettiği Abbey Kapısı'nı hatırlatmak için bağırdı. Protestocu gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?