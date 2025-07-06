Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Tutuklandı

Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, sosyal medya hesabından bir mesajı paylaşıldı. Böcek, "Siyasi hayatım boyunca sizi üzecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım. İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği bugünler de geçecek. İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından bir mesajı yayımlandı.

Böcek mesajında "Siyasi hayatım boyunca sizi üzecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım. İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği bugünler de geçecek. İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek. Sizleri çok seviyorum" dedi. - ANTALYA