CHP'li başkan AK Parti ve MHP standının önünden geçti, ortalık karıştı! - Son Dakika
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CHP'li başkan AK Parti ve MHP standının önünden geçti, ortalık karıştı!

11.05.2023 22:50

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şehirde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında tansiyon bir hayli yükseldi. Böcek'in AK Parti ve MHP'nin kurduğu standların önünden geçtiği sırada partililer birbirine girerken o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP'nin kurduğu seçim stantlarının yanından geçtiği sırada tansiyon yükseldi.

PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Partililerin birbirine girdiği olayla ilgili Muhittin Böcek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Böcek paylaşımında "Esnaf ziyaretimiz sırasında AKP'li gençlerin provokasyonu Antalya'mıza ve siyasete hiç yakışmadı. Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Muhittin Böcek, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li başkan AK Parti ve MHP standının önünden geçti, ortalık karıştı! - Son Dakika


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