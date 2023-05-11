CHP'li başkan AK Parti ve MHP standının önünden geçti, ortalık karıştı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP'nin kurduğu seçim stantlarının yanından geçtiği sırada tansiyon yükseldi.

PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Partililerin birbirine girdiği olayla ilgili Muhittin Böcek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Böcek paylaşımında "Esnaf ziyaretimiz sırasında AKP'li gençlerin provokasyonu Antalya'mıza ve siyasete hiç yakışmadı. Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.