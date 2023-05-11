Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP'nin kurduğu seçim stantlarının yanından geçtiği sırada tansiyon yükseldi.
Partililerin birbirine girdiği olayla ilgili Muhittin Böcek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Böcek paylaşımında "Esnaf ziyaretimiz sırasında AKP'li gençlerin provokasyonu Antalya'mıza ve siyasete hiç yakışmadı. Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP'li başkan AK Parti ve MHP standının önünden geçti, ortalık karıştı! - Son Dakika