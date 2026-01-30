Antalya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla 847 milyon TL yatırım bedeliyle 256 yeni aracın Antalya'ya kazandırıldığını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun gücüne güç katan yeni araç eklemeleri yaptı. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, tamamı kendi öz kaynaklarından karşılanan 847 milyon TL bedelle 256 aracı envanterine ekledi.

"Tamamı öz kaynakla alındı"

Araç envanterine kazandırılan yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımın önemine dikkat çekti. Özdemir, "ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet kapasitesini doğrudan güçlendiren çok önemli bir yatırımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhittin Başkanımızın oluşturduğu mali disiplin sayesinde Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alımını yaptığımız toplam 847 milyon yatırım bedelli 256 adet aracımızı hizmet için filolarımıza katmış bulunuyoruz. Bunu sadece bir araç alımı olarak da görmüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ve ASAT'ın planlı, güçlü, sürdürülebilir hizmet anlayışını da net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun"

"ASAT ve Büyükşehir'in hizmetlerinde kullanılacak bu araçlarla bizim önceliğimiz, hedefimiz nettir" diyen Özdemir, "Antalya'nın her sokağına, her mahallesine, her vatandaşa kesintisiz, kaliteli hizmeti götürmek. Buradaki ekskavatör, kepçe, arazöz, çekici, tır, damperli çöp kamyonu, forkliftimiz, motosikletimiz, yol temizleme süpürme araçlarımız, kanal açma makinemiz, transitlerimiz ve teleskobik yükleyicilerimiz ile toplam 256 aracımız Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Özdemir, daha sonra Milletvekili Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediyesinin yeni araçlarını inceledi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, CHP Parti Meclis Üyesi Önder Kurnaz, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. - ANTALYA