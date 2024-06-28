Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşalı Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıttı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı çiftçilere 700 adet zeytin fidanı dağıttı.

Yerelden kalkınma hedefi ile planlı ve sürdürülebilir bir tarım için Antalyalı üreticilere destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa S.S. Beyrebucak Köyü Sulama Kooperatifine üye çiftçilerden gelen zeytin fidanı taleplerini de yerine getirdi. Üreticinin sağlıklı, kaliteli fide ve fidanlara ulaşması ve yatırım maliyetinin düşürülmesi amacıyla Gazipaşalı çiftçilere 700 adet zeytin fidanı verildi. - ANTALYA