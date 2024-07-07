Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli\'de Çok Amaçlı Salon İnşaatını Tamamlıyor

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde başlattığı, vatandaşların uzun süredir ihtiyaç duyduğu düğün, mevlit ve çeşitli toplantılarını gerçekleştirebileceği çok amaçlı salon inşaatında sona yaklaşıldı. Çatı örtüsü tamamlanan ve yer seramik kaplaması yapılan çok amaçlı salonun yakın zamanda halkın hizmetine açılması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçim vaatleri arasında yer alan kırsal bölgelere çok amaçlı salon projeleri hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yapımına başlanan vatandaşların düğün, mevlit ve toplantı gibi etkinliklerini rahatça yapabileceği çok amaçlı salon inşaatı da hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje 1443 metrekare alan üzerinde 561 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Yakın zamanda hizmete girecek

Korkuteli Dereköy Mahallesi'nde yapımı süren çok amaçlı salonun betonarme imalatı biterken, çatı örtüsü tamamlandı. Yer döşemesi seramik işlerinde son aşamaya gelinen çok amaçlı salon inşaatı yakın zamanda geçici kabul işlemlerine hazır hale getirilecek. Çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla birlikte Dereköylüler, düğün ve mevlit gibi etkinliklerde kullanabileceği çok amaçlı salona kavuşmuş olacak. - ANTALYA