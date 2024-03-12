Antalya\'da Akıllı Belediye Hizmet Binası İnşa Edilecek

Politika

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu.

Başkan Uysal yeni dönemde inşa edecekleri 'Akıllı Belediye Hizmet Binası'nın çağın ihtiyaçlarını yakalayacağını aktarırken aynı zamanda da çevre dostu bir hizmet binası olacağını söyledi. Sanal asistanlar ve otomatik bilgi işlem sistemleri soruları daha hızlı yanıtlarken zamandan da tasarruf sağlayacak. Kent sakinlerinin vergi ödemeleri, ruhsat başvuruları gibi zaman alan işlemlere çevrimiçi kaynaklardan ulaşabilmesi sağlanırken randevular da yine çevrimiçi sistemler aracılığıyla alınabilecek. Başvuru takipleri ise interaktif ekranlar aracılığıyla takip edilebilecek. Ayrıca çevre dostu tasarlanan Akılı Belediye Hizmet Binası yağmur suyu hasadı yaparak sürdürülebilir bir enerji kaynağı oluştururken güneş panelleri aracılığıyla güneş enerjisinden elde edilen enerjiyi de kullanacak.

"Antalya ekonomisi ivme kazanacak"

Başkan Uysal, geleceğin Muratpaşa'sında yapay zekayı turizm alanında da kullanacaklarını dile getirdi. Uysal, artık Muratpaşa'nın bir bütün olarak turizm ürünü haline geleceğini aktardı. 'Link Muratpaşa Urban Experience - Visit Muratpaşa' isimli bu çalışmayla turistler, seyahate çıkmadan önce konaklayacakları otelleri, restoranları ve tur aktivitelerini planlayacakları tur paketleriyle seyahat etmenin özgürlüğünü yaşarken, şehir içinde 12 ay turizmin verdiği hareketlilikle de Antalya ekonomisi canlanacak. Uysal, daha önce Kaleiçi Old Town Festivali'yle bambaşka ülkelerden gelen turistleri ağırlayarak Antalya'yla tanıştırdıklarını ve Kaleiçi'ni 12 ay iş ve AŞ üreten bir turizm merkezine dönüştürdüklerini de söyledi. - ANTALYA