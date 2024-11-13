Antalya'da Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kamulaştırma Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Antalya'da Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kamulaştırma Tamamlandı

Antalya\'da Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde Kamulaştırma Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırmayı tamamladı ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Proje ile bölge yeni cazibe merkezine kavuşacak.

13.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırılan binaların yıkımı yapıldı. Proje tamamlandığında kent merkezinde yeni bir cazibe merkezi oluşacak.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Balbey Mahallesi'nde kamusallaştırma süreçleri tamamlandı. 15 Mart 2024'te Başkan Böcek'in temelini attığı yenileme projesinde, kamulaştırmanın tamamlanmasıyla projeye engel yapıların yıkımı yapıldı. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE AŞ tarafından uygulanan proje, 22 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yer alarak 500 milyon TL'ye mal olacak. Antalya'nın en eski mahallelerinden birisi olan Balbey yenileme çalışmalarıyla şehrin kalbinde yeni cazibe alanları oluşturacak.

Yenileme projesinden mahalle sakinleri olarak memnun olduklarını belirten Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Mahallemize 40 yıldır kazma vurulmamıştı. Herkes muhtarım burasının hali ne, ne zaman çalışmalar başlayacak diye soruyordu. Bazı mahalle sakinlerimizin de şüphesi vardı. Bazı binaların projeye engel olma durumu vardı. Gerekli kamulaştırmanın projenin önünde engeller kalktı. Artık çalışmalar hızla devam edecek. Etap etap güzel projenin güzellikleri mahallemizin iç kesimlerine doğru gidecek. Balbey hak ettiği değeri böylelikle görecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, antalya, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kamulaştırma Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:40:35. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Balbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kamulaştırma Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.