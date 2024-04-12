Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi - Son Dakika
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Politika

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi

Antalya\'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılacak.

12.04.2024 23:53  Güncelleme: 23:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Antalya Konyaaltı'nda yaşanan teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi - Son Dakika

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