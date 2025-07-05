Antalya\'da Rüşvet Soruşturmasında Gözaltılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini ve yurt dışındaki oğlu hakkında gözaltı kararının gerçekleştirildiği bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu olan Mustafa G. Böcek (firar yurtdışı), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini olan Z. K. isimli 3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturma arama elkoyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." - ANTALYA