Antalya\'da Üreticilere Destek: Kumluca Yaş Sebze Meyve Paketleme Tesisi Açıldı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Yaş Sebze Meyve Paketleme Tesisi'ni ziyaret etti. Başkan Böcek, "İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor" sloganıyla hayata geçirilen projeler ile üreticileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve üreticiliğinin en yoğun yapıldığı ilçelerden biri olan Kumluca'da yapımı tamamlanan Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Başkan Böcek, Antalya'nın verimli topraklarında bin bir emekle yetiştirilen ancak elde kalan ürünleri israf olmaktan kurtarıp, ekonomiye kazandıran tesislerin önemine dikkat çekti. Başkan Böcek, "Antalya tarımın da başkenti. Hallerle ilgili de ilk sıradayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 21 halimiz, bin 927 tüccar ve komisyoncumuz var. Hepsiyle birlikte tarıma değer katmaya çalıyoruz. Gelen talep doğrultusunda üreticilerimizin malını ve ürünlerini kıymetli kılmak adına gelen talepleri değerlendirerek bu tesisleri hizmete açtık. Çiftçilerimizin alın teriyle ürettiği ürünlerin çöpe gitmesine izin vermiyoruz. Her alanda tarımın ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Başkan Böcek, günlük 2-3 ton ürün kurutma kapasitesine sahip Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi'nde dilimlenip kurutulan ürünlerin tadımını da yaptı.

Başkan Böcek, Kumluca Mavikent Sahil Mesire Alanı'nda da vatandaşlarla bir araya geldi. İhtiyaç ve talepleri dinleyen Başkan Böcek, bölgenin vatandaşlara sosyal alan olarak daha iyi hizmet verebilmesi için incelemelerde bulundu. - ANTALYA