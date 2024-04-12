Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için mühendis ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve olay yerinde ekibin incelemelerine devam ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, adli soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı: Teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurması dünyayı tedirgin ederken, Hamas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hamas, İran'ın askeri operasyonunu doğal bir hak olarak değerlendirirken, Siyonist saldırılara karşı kendilerini savunmanın doğal bir hak olduğunu belirtti.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?