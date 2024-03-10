Antalya\'nın 2024 yılında trafik ve ulaşım sorunlarına çözüm arayışı

Politika

Antalya'nın 2024 yılında trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablo olduğunu belirten Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "İnşallah bu sorunları birlikte ve beraberce ortadan kaldıracağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Akdeniz Taşımacılar Derneği üyeleriyle ATSO'da bir araya geldi. Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerini anlattı, dernek üyelerinin sorularını cevapladı. Tütüncü, Antalya'nın 2024 yılında trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablo olduğunu belirterek, "İnşallah bu sorunları birlikte ve beraberce ortadan kaldıracağız" dedi. Şehrin öncelikli gündem maddelerinin trafik ve ulaşım olduğunu belirten Tütüncü, "Trafik sorunu üzerinde en fazla duracağımız iş olacak. Bizim uçuk kaçık projelerimiz yok. Şehirde hemşehrilerimizin önceliği neyse bizim önceliğimizde odur" diye konuştu.

Antalya'nın talepleri noktasında çok geniş kapsamlı anketler yaptıklarını ve bu anketlere göre; trafik, toplu ulaşım, alt yapı, kanalizasyon, temiz içme suyu ve bunun gibi birçok sorunun vatandaşlar tarafından dile getirildiğini belirten Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerinin de bu yönde oluşturulduğunu söyledi.

Antalya'ya 22 adet katlı kavşak

Antalya'da gerçekleştirilecek trafik ve ulaşım projeleri hakkında da bilgi veren Tütüncü, "Antalya Büyükşehir'in yeni bir yol açmama gibi bir prensip karı var. Doğru, 5 sene boyca o prensiplerinden hiç şaşmadılar. Trafik için yeni bir arter açmadılar. Araçlar artıyor, toplu ulaşıma ihtiyaç artıyor. Yeni yol açmadan bu sorunları nasıl çözeceğiz? Biz, Antalya'da 15 yeni yol açacağız ve 22 adet kavşak düzenlemesi yapacağız. Raylı sistemler bağlantımıza 5 yeni hat ekleyerek, Antalya'yı yer altı raylı sistemlerle tanıştıracağız. Toplu ulaşımı ulaşılabilir, kolay ve konforlu hale getireceğiz. Yani raylı sistemle toplu ulaşımı rehabilite etmiş olacağız. Şehrin çeperlerine 8 adet park et bin noktaları yapacağız. Şehir dışından gelen hemşehrilerimiz araçlarını park ederek, kolay ve konforlu toplu ulaşımı tercih edecekler. Hepimizin hayatını etkileyen Antalya'da 3 kavşak var. Çevre Yolu kavşağı, Sanayi Kavşağı ve Uncalı Kavşağı. İlk bu kavşakları tamamlayacağız. Belediye başkanlarının görevi hemşehrilerinin A noktasından B noktasına rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde kendisine Kırcami çözülür, Altınova çözülmez denildiğini hatırlattı. Tütüncü, "Biz Altınova'nın imar sorununu çözerek, şehir trafiğini rahatlatacak yollar açtık" dedi. Tütüncü, geçtiğimiz hafta açılan Antalya Şehir Hastanesi'ni de hatırlatarak hastane ile şehri bağlayan konforlu yolların Kepez Belediyesi'nin kendi imkanları, kendi iş makineleriyle yapıldığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA