Antalya ve Kayseri'de suç örgütlerine darbe, 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya ve Kayseri'de suç örgütlerine darbe, 42 şüpheli yakalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı soruşturmalar kapsamında Antalya'da üç, Kayseri'de bir yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya ve Kayseri'de toplam 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Antalya'da üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden öven veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşım yapan 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını, aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürlek, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet müdürlüklerine ve görev alan kamu personeline teşekkür ederek, "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Kayseri, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya ve Kayseri'de suç örgütlerine darbe, 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya ve Kayseri'de suç örgütlerine darbe, 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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