Aoun'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki Qasmiya Köprüsü'nü vurmasının ardından açıklama yaptı. Aoun, söz konusu saldırıyı kınayarak, saldırıları egemenlik ihlali ve kara işgalinin muhtemel bir habercisi olarak nitelendirdi.

Lübnan köylerindeki altyapı, sivil tesisler ve yerleşim alanlarının sistematik olarak tahrip edilmesinin toplu cezalandırma politikası olduğunu ifade eden Aoun, "Bu kabul edilemez, kınanması gereken ve haksız bir durumdur; ayrıca sivilleri ve onların temel tesislerini hedef almayı yasaklayan uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça ihlal etmektedir" dedi.

Sivillerin hareketliliği için hayati öneme sahip Litani Nehri üzerindeki köprülerini hedef alınmasının güney bölgelerinin Lübnan'ın geri kalanı ile arasındaki coğrafi bağlantıyı koparmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade eden Aoun, köprülerin yıkımının insani yardımın ulaştırılmasını engellediğini, bir tampon bölge oluşturma amacı taşıdığını ve İsrail'in yayılmacı politikasının bir parçası olduğunu aktardı.

Aoun, uluslararası topluma İsrail'i saldırılarını durdurmak için acil önlemler almaları çağrısında bulundu. - BEYRUT