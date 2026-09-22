Arakçi, BM'de güven kaybını anlattı ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi - Son Dakika
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Arakçi, BM'de güven kaybını anlattı ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'ta 81. BM Genel Kurulu'nda, 'Güveni Yeniden İnşa Etmek' sloganının örgüte güvenin azaldığını gösterdiğini söyledi. Arakçi, Minab'da 168 masum çocuğun öldürülmesine Batı ve Avrupa ülkelerinden ciddi kınama gelmediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta, "Bu yılki Genel Kurul'un sloganı 'Güveni Yeniden İnşa Etmek' olarak belirlendi. Bu durum, tüm ülkelerin artık örgüte herhangi bir güveninin kalmadığını veya duyulan güvenin azaldığını kabul ettiğini göstermektedir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 81. BM Genel Kurulu için New York'a geldi. Bakan Arakçi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Bu gezi, ABD ve siyonist rejimin bize karşı yürüttüğü korkakça savaştan ve devam eden gelişmelerden sonra, hatta halen devam eden bir savaş halinin ortasında gerçekleşiyor. İran halkının meşruiyetini, haklarını ve çıkarlarını savunmak amacıyla önemli bir uluslararası platformda yer almayı temel hedefimiz olarak belirlememiz son derece doğaldır. Birleşmiş Milletler, en büyük uluslararası platformdur. BM'nin barış, güvenlik ve adaleti tesis etme hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olduğu bir tartışma konusudur, ancak ülkelerin pozisyonlarını ve sözlerini dünyaya duyurmaları için bir platform sağladığı ise başka bir konudur. İkinci kısım bizim için büyük önem taşımaktadır. Her yıl bu fırsat, İran'ın haklarına ilişkin pozisyonlarını ve iyi bilinen duruşumuzu ifade etmek ve İran halkının haklarını savunmak için kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

"BM'ye güven azaldı"

Açıklamalarının devamında Arakçi, "Bu yılki Genel Kurul'un sloganı 'Güveni Yeniden İnşa Etmek' olarak belirlendi. Bu durum, tüm ülkelerin artık örgüte herhangi bir güveninin kalmadığını veya duyulan güvenin azaldığını kabul ettiğini göstermektedir. Ne yazık ki bu durum, örgütün uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusundaki yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bazı ülkeler hiçbir uluslararası kuruma, uluslararası hukuka, hatta insanlığın ortak vicdanına bile aldırış etmeden istedikleri her şeyi yapma hakkına sahip olduklarını düşünmekte ve kendilerine dokunulmazlık tanımaktadır. Bu nedenle, siyonist rejim gibi suçlu bir rejimin istediği her şeyi yapmakta tamamen serbest olduğunu görüyoruz ve maalesef kendilerini insan hakları ve insani hukukun savunucuları olarak gören Batı ve Avrupa ülkeleri, bu durum karşısında sessiz kalmaktadır. Filistin, Gazze, Lübnan, İran'da işlenen suçlar konusunda bu ülkelerden ciddi bir kınama görmedik. (Minab'da) 168 masum çocuğun katledilmesi karşısında bu ülkeler basit bir kınama bile yapmıyor. Dolayısıyla bu ülkelerin etkisi altında olan bir kuruluşa duyulan güvenin kalmaması doğaldır. Bu nedenle güvenin yeniden tesis edilmesi tartışması önemli bir tartışmadır ve BM'ye duyulan güvenin nasıl kaybedildiğini ve nasıl yeniden tesis edilebileceğini dünyaya anlatmak için bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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