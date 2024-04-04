Ardahan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Yenilenecek - Son Dakika
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Politika

Ardahan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Yenilenecek

Ardahan\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Yenilenecek

Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verildi. CHP adayı Faruk Demir'in 5.049 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar'ın ise 4.875 oy aldığı il merkezindeki seçimlerde, AK Parti itirazda bulunarak yeniden sayım ve seçimin iptali talebinde bulundu. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin delillere dayanarak yaptığı itirazı oy çokluğuyla kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

04.04.2024 23:57
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Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi.

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Kurukaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ardahan halkının iradesinin arkasında durmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm evrakların delil olarak sunulduğunu ifade eden Kurukaya, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek, seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere, yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar, İl Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir."

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da kararın kısa süre önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Ancak karşı tarafın, İlçe Seçim Kurulunun iradesini yok sayarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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