Başkan Demir'den galericilere net çağrı - Son Dakika
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Başkan Demir'den galericilere net çağrı

Başkan Demir\'den galericilere net çağrı
22.06.2026 09:20  Güncelleme: 09:22
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 31 Ekim 2026'da açılacak Yeni Galericiler Sitesi sonrası şehir merkezinde sokak, cadde, kaldırım ve apartman altlarında araç satışını tamamen yasaklayacaklarını duyurdu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şehir içindeki oto galerileri için geri sayımı başlattı.

Yeni Galericiler Sitesi'nin kapılarını 31 Ekim 2026'da açacağını belirten Başkan Demir, bu tarihten sonra şehir merkezinde sokak, cadde, kaldırım veya apartman altlarında tek bir aracın dahi satılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Şehir estetiğini korumak adına tavizsiz bir sürece girildiğini kaydeden Başkan Demir, galerici esnafını elini çabuk tutmaya çağırdı.

Yıllardır kaldırımları ve sokakları oto galericilerin işgalinde olan Ardahan halkına Belediye Başkanı Faruk Demir'den müjdeli ve tavizsiz bir haber geldi. Yeni Galericiler Sitesi'nin açılış tarihini 31 Ekim olarak açıklayan Başkan Demir, kent estetiğini bozan görüntü kirliliğine artık son vereceklerini söyledi.

Açılış gününden itibaren apartman altlarında, kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda her ne ad altında olursa olsun araç satışının tamamen yasaklanacağını duyuran Başkan Demir, kent estetiğini ve vatandaşın huzurunu her şeyin üstünde tuttuklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirde yayaların hakkını, çocuk arabasıyla kaldırımda yürüyemeyen annelerin hakkını kimseye çiğnetmeyiz. Sokaklar ve kaldırımlar galericilerin sergi alanı değil, halkın ortak yaşam alanıdır. Apartman altında, sokak ortasında oto pazarlığı dönemi bitmiştir. Herkes yeni siteye taşınacak, şehrimiz nefes alacak."

Ardahan'ı modern bir kent kimliğine kavuşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Demir, galericilere zaman kaybetmeden taşınma hazırlıklarına başlamaları yönünde uyarılarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan Belediyesi, Yerel Haberler, Faruk Demir, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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