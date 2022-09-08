Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi

08.09.2022 12:03

Area Araştırma'nın 24-30 Ağustos tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre AK Parti yüzde 30.6'lık oy toplarken, CHP ise yüzde 28.2'de kaldı. Genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nin ise listenin 10. sırasında, yüzde 0.7 oy oranı alması dikkat çekti.

2023 seçimleri için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya ediyor. Son olarak Area Araştırma, 24-30 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişiye "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Çalışmanın sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30.6'lık bir kesimin desteğini alarak birinci parti oldu. İkinci sırada ise yüzde 28.2 ile Cumhuriyet Halk Partisi yer aldı. CHP'yi yüzde 14.6 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti takip etti.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNE YÜZDE 0.7 OY

Anketin sıralaması yüzde 10.6 ile HDP, yüzde 7.5 ile MHP ve yüzde 3.5 ile DEVA Partisi olarak devam ediyor. Sonuçların en dikkat çeken kısmı ise Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin oy oranı oldu. Davutoğlu'nun büyük umutlarla kurduğu parti, listenin 10. sırasında yüzde 0.7 ile kendine yer bulabildi.

İşte araştırmadan çıkan sonuç:

  • % 30.6 AK Parti
  • % 28.2 CHP
  • % 14.6 İYİ Parti
  • % 10.1 HDP
  • % 7.5 MHP
  • % 3.5 DEVA
  • % 1.8 ZAFER
  • % 1.5 YRP
  • % 1.0 SAADET
  • % 0.7 GELECEK Partisi
  • % 0.5 Diğer Partiler
YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:24 Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı
11:21 Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:13 Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:03 Türk mühendisler çimentosuz harçlarla duvar tasarladı, 30 tonluk basınç bile yıkamadı!
11:01 Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular
10:58 Gram altın fiyatı yatay seyrediyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 12:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement