Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş: Türkiye\'ye örnek projelere imza attık

Politika

Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, görev yaptığı 10 yıllık süre içinde bir ilçe belediyesinin sınırlı kaynaklarıyla Türkiye'ye örnek gösterilen projelere imza attıklarını söyledi.

Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Ermişli, Çayırlı, Gürge, Konakbaşı, Kızıluşağı, Koçak ve Kuyudere Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Kızıldaş, sorun ve taleplerini dinledi, vatandaşlardan 31 Mart seçimleri için destek istedi.

İlk olarak Ermişli Mahallesi'ni ziyaret eden Kızıldaş, burada İmam Cafer Türbesi'ni ziyaret etti. 10 yıldır Arguvan'a hizmet ettiğini, yaptığı projelerle Türkiye'de örnek gösterilen hizmetlere imza attıklarını kaydeden Kızıldaş, CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Büyük Kurultay'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için yeniden aday gösterilmediğini hatırlattı. "Bizim makamda, koltukta ve mevkide gözümüz yok ama halkımızın tercihine rağmen boyun eğmediğimiz için aday gösterilmedik" diyen Kızıldaş, ancak Arguvan'ın kanaat önderleri ve vatandaşların talepleriyle yeniden aday olduğunu belirtti.

"Boyun eğmediğimiz için halka rağmen aday gösterilmedik"

Kızıldaş, "Gelin görün ki birileri herkesin kendilerine boyun eğmesini biat etmesini istiyorlar. Bizim inancımızda, bizim önderlerimiz, bizim dedelerimiz, kanaat ve inanç önderlerimiz bize dik durmayı ve doğrunun yanında yer almayı öğrettiler. Biz aldığımız bu eğitim ve terbiye gereği hiçbir zaman yanlışın yanında olmadık. Asla kimseyi arkasından hançerlemedik. Önce ki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılanları hiçbirimiz unutmadık. Birilerinin Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bir yerlere gelip sonrasında neler yaptığını gördük. Bizim derdimiz, amacımız Arguvan. Bizim makamda, koltukta ve mevkide gözümüz yok. Biz hizmet etmediğimiz, çalışmadığımız için değil. Niye aday gösterilmedik? Çünkü boyun eğmedik. Arguvan'a yapmış olduğumuz hizmetleri hepiniz görüyorsunuz; Arguvan'da yaşayanlar, il dışında ve yurt dışında yaşayan tüm hemşerilerimizin hepsi Arguvan Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyor; örnek projelerimizden sık sık bahsediyorlar. Benim aday olmamam için elinden geleni yapan malum şahıs, beraber farklı illerde programlara gittiğimizde beni oralarda örnek belediye başkanı olarak gösteriyordu. Yaptığımız projelerle, çalışmalarla, yatırımlarla, doğal ürünlerimizle ve sıvı deterjan fabrikalarımızla ve oluşturduğumuz Arguvan markasıyla bizi örnek gösteriyordu. Bugüne kadar haksızlığın karşısında boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyeceğiz" diye konuştu. - MALATYA